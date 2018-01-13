Голые футболисты, бизнесмены и звезды: Instagram Лопыревой снова взломали

У Виктории Лопыревой второй раз за неделю взломали Instagram. Сейчас контент эротического и порнографического характера уже удален, но "Мисс России 2003" явно стоит подумать о безопасности своего аккаунта или вовсе удалить его. Дело в том, что 34-летняя невеста Баскова и бывшая жена Федора Смолова является общественной персоной – она была выбрана послом Ростова-на-Дону (родной город Вики) на ЧМ-2018.

Среди фото и видео, опубликованного хакерами в блоге Лопыревой (на который, кстати, подписаны 1,7 млн пользователей), были интимные кадры из жизни футболиста Мамаева и его жены Аланы, бизнесмена Дмитрия Якубовского и др. В первый взлом в сеть слили снимки звездной пары Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук.