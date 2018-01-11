Бывшего главу Туапсе подозревают в получении крупной взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Туапсе и его знакомого. Их подозревают, соответственно, в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Краснодарскому краю, в июне 2017 года одному частному инвестору стало известно о наличии свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории Туапсе, предназначенных для строительства жилого комплекса. Тогда он обратился к знакомому с целью вложить деньги в возведение многоквартирных домов.

"Мужчина пояснил, что лично знаком с главой Туапсе и может узнать о наличии земельных участков для строительства. В ходе встречи чиновник пообещал способствовать принятию администрацией решения о признании одного из жилых домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу, а также последующему выигрышу юридическим лицом, подконтрольным инвестору, аукциона на право заключения договора строительства жилого комплекса. За данные действия главе Туапсе следовало передать 7 млн руб. через посредника. Мужчина встретился со знакомым и рассказал об условии передачи через него денежных средств. О поступившем предложении инвестор сообщил в следственное управление СКР по краю", - рассказали в ведомстве.

7 декабря 2017 года в ходе встречи с посредником в Краснодаре он передал тому часть требуемой суммы в размере 2 млн руб. Затем мужчины встретились с чиновником, после чего в дело вступили полицейские, остановившие "сделку".

Имена подозреваемых в следствии не разглашают. Работа по уголовному делу продолжается.