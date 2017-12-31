С глаз долой. Минфин спрятал информацию о зарплатах министров

Министерство финансов РФ удалило со своего сайта данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 году. Об этом сообщает РБК.

Напомним, как писало Накануне.RU, Минфин России впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах за 2016 год. Из публикации следовало, что больше всех среди министров в прошлом году получал глава самого Минфина Антон Силуанов - 1,729 млн руб. в месяц.

Минфин спрятал данные на следующий день после их появления в прессе.