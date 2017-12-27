Минфин впервые раскрыл, кто из министров получает самую высокую зарплату

Минфин России впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах за 2016 год.

Из опубликованной информации следует, что самые высокие зарплаты выплачиваются министрам финансово-экономического блока. Так, больше всех среди министров в прошлом году получил глава Минфина Антон Силуанов - 1,729 миллиона рублей в месяц.

Министр экономического развития (большую часть 2016 года им работал экс-глава ведомства Алексей Улюкаев) получал 1,266 миллиона рублей, министр энергетики Александр Новак - 1,155 миллиона рублей.

Из раскрытых данных также следует, что глава МЧС Владимир Пучков в 2106 году получал 954 тысячи рублей в месяц, глава Минпромторга Денис Мантуров - 921,3 тысячи рублей.

В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования: в месяц они получали зарплаты в диапазоне от 497 тысяч до 634 тысяч рублей.

Информация о зарплатах глав силовых ведомств, премьер-министра и президента России в открытых данных не указана.

Напомним, ранее президент Владимир Путин одобрил повышение зарплат федеральным чиновникам. В частности, вырастут зарплаты у сотрудников Кремля, аппаратов правительства, Совета Федерации и Государственной думы, работников министерств, ведомств, в том числе их подразделений в регионах, аппаратов Конституционного и Верховного судов, а также судов общей юрисдикции, сотрудников арбитражных судов, прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты.