В Харькове освободили заложников, захваченных в "Укрпочте"

В Харькове неизвестный в субботу, 30 декабря, захватил отделение "Укрпочты", взяв в заложники более десяти человек.

Преступник заявил, что у него с собой взрывчатка, которую он может взорвать.

К вечеру субботы удалось без жертв освободить всех заложников и задержать злоумышленника, сообщает РИА "Новости".

Как выяснилось, взяв людей в заложники, злоумышленник так и не смог озвучить четкие требования к правоохранителям. Якобы мужчина держал связь с полицией по телефонам заложников и при этом "вел себя спокойно".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре в Харькове автомобиль наехал на толпу прохожих.