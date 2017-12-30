За пассажирами вернувшегося в Челябинск самолета направят борт из Москвы

Пассажиры рейса FV 6462 отправятся из Челябинска в Санкт-Петербург в 18.20 (мск) на резервном воздушном судне. Борт вылетит из Москвы. Об этом сообщат "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия", которой принадлежит самолет.

Согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании пассажиры сейчас размещаются в гостинице, где им будут предоставляться напитки и горячее питание.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Санкт-Петербург из-за разгерметизации салона. Пострадавших нет.