Парламент ДНР запретил должностным лицам иметь счета и недвижимость за границей

Народный Совет ДНР принял закон, запрещающий лицам, принимающим по долгу службы решения по вопросам государственной безопасности ДНР и/или участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории ДНР, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Документ принят сразу в двух чтениях, передает корреспондент Накануне.RU.