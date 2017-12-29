Глава Сургута провел итоговую пресс-конференцию, где рассказал о достижениях города в 2017 году

Глава Сургута Вадим Шувалов на итоговой пресс-конференции рассказал о достижениях города в 2017 году. По словам градоначальника, уходящий год прошел для Сургута под трендом формирования комфортной городской среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе местной администрации.

"Администрация активно взаимодействовала с жителями, чтобы оперативно решать актуальные вопросы, и выстраивала отношения с потенциальными инвесторами", - добавили в пресс-службе.

"В 2017 году нам удалось вовлечь широкие массы жителей в процесс благоустройства своей дворовой территории, - сказал Шувалов. - И, несмотря на то, что мы в самом начале данной программы, всего за минувший год благоустроено 14 дворов, а в сотне внутридворовых территорий выполнен ямочный ремонт".

Общий объем расходов по благоустройству составил порядка 290 млн рублей – и в этой цифре почти 20 миллионов – средства самих собственников жилья. В приемке всех работ, по словам мэра, участвовали общественники и члены ОНФ.

Вадим Шувалов напомнил также о городских зонах отдыха, которые становятся комфортнее, благоустройстве дорог, установке теплых остановочных павильонов, оптимизации дорожного движения.

"Для поддержания диалога с горожанами мы решили создать специализированный интернет-сервис "Твой Сургут", - также рассказал мэр Сургута. Задача этого сайта – максимально оперативно реагировать на все обращения жителей, связанные с городскими проблемами. Каждый руководитель структурного подразделения администрации будет обязан в установленный срок дать ответ по существу вопроса. Сайт заработает с января 2018 года.

Поднял мэр и тему ветхого жилья. По его словам, для решения этой ситуации в 2017 году был сдан первый дом социального найма, позволяющий упростить проблему переселения из ветхого жилья при относительно небольших и окупающихся затратах.

"Мы переселили жителей более 200 балков. В итоге осталось расселить 52 балка, не считая строений, которые обязались расселить застройщики. До конца года по программе ликвидации балков квартиры получат 17 семей, до конца следующего года – все остальные. Из всех муниципалитетов региона по данному вопросу мы достигли самых больших цифр", - заявил Шувалов.

Работают власти Сургута и над созданием возможностей для самореализации горожан. В частности, в этом году существенно расширился перечень возможностей для занятий спортом и предоставления образовательных услуг: введен в эксплуатацию олимпийский бассейн и центр адаптивного спорта. К сдаче в 2018 году готовится детский сад в микрорайоне 20А на 350 мест и школа-сад на 300 мест в 38 микрорайоне города. В рамках государственной программы "Развитие образования" ведется ревизия площадок, выделенных под строительство школ, а также разрабатываются концессионные соглашения.

"Сургут нередко становится передовиком среди других муниципалитетов Югры, - продолжил мэр Вадим Шувалов. -Так, мы первые в округе, кто заключил концессионное соглашение. Оно посвящено развитию парковой зоны в микрорайоне "Новые ключи". Благодаря этому через пять лет в Сургуте откроется новый благоустроенный парк отдыха". Отмечается, что инвестор планирует вложить в реконструкцию общественной территории 200 миллионов рублей.

Продолжая говорить об инвестициях, градоначальник напомнил, что в этом году началось строительство крупного торгового центра "Леруа Мерлен" на Югорском тракте. Общий объем инвестиций составил 1 миллиард 650 миллионов рублей.

"Необходимо и дальше использовать для реализации крупных социально значимых проектов возможности частных инвесторов. Это позволит существенно сэкономить муниципальные деньги и сделать город комфортнее", - отметил Шувалов.

Мэр Сургута сообщил, что провел более 20 встреч с представителями как отечественного, так и зарубежного бизнеса. Результатом встреч стало принятие решений о реализации проектов на территории города, презентация инвестиционных проектов на заседаниях инвестиционного совета города, заключение целого ряда соглашений о сотрудничестве.

Для развития инвестиционной деятельности в городе создан специальный портал, на котором потенциальные инвесторы могут не только больше узнать о Сургуте, но и оформить обращение по принципу "одного окна" и даже подобрать площадку для реализации своего проекта, рассказал Вадим Шувалов.

"Подводя итог, нужно отметить, что год не был простым, но вместе мы не только справились с трудностями, но и достигли успеха по ключевым направлениям. Хотел бы поблагодарить и руководство округа, а также лично губернатора Наталью Владимировну Комарову. Знаю, что она любит наш город, часто бывает у нас в гостях. Наша задача и в этом году и в последующие одна – трудиться на благо сургутян, не жалея сил и времени", - заключил мэр Сургута.