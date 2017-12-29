"Оливье" оказался не самым популярным новогодним салатом у российских пользователей

Самым популярным новогодним салатом у российских пользователей стал не традиционный "Оливье", а "Селедка под шубой", говорится в исследовании "Яндекса".

Судя по рецептам, которые искали на поисковике 29,30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Согласно запросам пользователей, самым популярным салатом является "Селедка под шубой", на втором месте - "Оливье". Также часто ищут рецепты "Цезаря" и "Мимозы".

Отмечается, что некоторые блюда в одних регионах ищут заметно чаще, чем в других. Например, "Селедка под шубой" особенно популярна на Дальнем Востоке. А в Москве и Петербурге доля запросов про "Мимозу" в полтора раза выше, чем в целом по всей России.

Также популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.

Напомним, в конце ноября в Центральном банке посчитали, сколько стоит салат оливье и селедка "под шубой": первый за год подорожал на 1,2% до 312 рублей, второе блюдо подешевело на 0,9% и стоит чуть больше 150 рублей.