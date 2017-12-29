За отказ петь гимн Украины житель Донбасса обвинен в "угрозе национальной безопасности"

Житель Рубежного (захваченная ВСУ часть ЛНР) попал в СИЗО из-за того, что отказался петь гимн Украины по требованию пьяных боевиков ВСУ. Ему вменяют "угрозу национальной безопасности". Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент Накануне.RU.

"В населенном пункте Рубежное был задержан 32-летний местный житель, который отказался петь гимн Украины по требованию военнослужащих ВСУ, которые находились в алкогольном опьянении. Задержанный уже более трёх суток находится в следственном изоляторе, к нему не пускают родственников, а самому мужчине инкриминируют уголовную статью "Угроза национальной безопасности", - сообщил Марочко.

По его словам, это указывает на тотальное преследование жителей Донбасса со стороны украинского режима и попытку запугать местное население.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, подобный случай произошел в конце августа в соседнем городе - Северодонецке, где пьяные украинские офицеры заставили в ресторане под угрозой расстрела петь всех гимн Украины.