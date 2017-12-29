СМИ: Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана

В СМИ появилась информация о том, что Вашингтон и Тель-Авив разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Десятый телеканал израильского телевидения, 12 ноября в Вашингтон прибыла делегация чиновников ближневосточного государства из оборонной сферы во главе с советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом. В ходе визита они встретились с американскими коллегами из Министерства обороны и разведки под руководством советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера.

Со ссылкой на источник в американском правительстве сообщается, что по итогам двухдневных переговоров стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Согласно документу, планируется создание четырёх рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с ядерной и баллистической программами Тегерана и поставками оружия в регион.

Цель первой рабочей группы, по данным телеканала, заключается в отмене иранской ядерной программы, для чего ставится задача "тайной и дипломатической работы". Что касается второй группы, её работа будет направлена на "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей рабочей группы включены "сдерживание баллистической программы" Тегерана и "ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле (военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в стране исламского государства по иранскому образцу, — прим.)". Наконец, четвёртая группа будет работать с "усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".

По информации высокопоставленных чиновников, Вашингтон и Тель-Авив достигли стратегического соглашения по иранскому вопросу.

"Израиль и США тщательно следят за тенденциями и процессами в регионе, особенно за Ираном, и они сформулировали финальные тезисы по стратегической политике в отношении этих вызовов", — цитирует Десятый телеканал израильского чиновника.