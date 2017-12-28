Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в подмосковных Химках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
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28 декабря в дежурную часть Сходненского отдела полиции в Химках местные жители сообщили о том, что слышны хлопки. По данному факту проводится проверка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили подозреваемого в стрельбе из неустановленного оружия. Им оказался житель Солнечногорского района Московской области.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
"Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - отметили в подмосковном главке полиции.