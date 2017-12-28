Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нальчике подозревают в получении взятки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в ноябре 2017 года сотрудники ОНК управления МВД России по Нальчику изъяли у одного из жителей города марихуану массой 0,22 грамм. По данному факту была инициирована доследственная проверка. "Подозреваемый предложил гражданину за денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей оказать содействие в его освобождении от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Мужчина обратился в подразделение собственной безопасности МВД по Республике с заявлением о вымогательстве у него денег за непривлечение к уголовной ответственности. "На следующий день, под контролем оперативников подразделения собственной безопасности МВД по КБР, были проведены мероприятия по передаче требуемой суммы взятки и задержанию подозреваемого", - говорится в сообщении ведомства.