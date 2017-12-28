В Югре состояние автомобильных дорог лучше, чем в среднем по России

В Югре доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии в два раза выше средних общероссийских показателей. такое заявление сделал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа Валерий Фомагин во время пресс-конференции, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Говоря об основных итогах деятельности ведомства за 2017 год, он отметил, что на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" за счет всех источников финансирования в 2017 году было направлено почти 18,2 млрд руб. Среднее удешевление стоимости проезда для пассажиров составило порядка 64,3%. На приобретение специализированной техники, оборудования для обеспечения транспортной безопасности, двигателей для скоростного пассажирского флота было использовано 1,2 млрд руб.

В 2017 году выполнен ремонт 150 километров дорог.

"Беспрецедентный объем средств был освоен в течение года на капитальный ремонт и ремонт - 2,6 млрд руб. Завершено строительство и реконструкция 62,6 километров автодорог регионального или межмуниципального значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа, соответствующих нормативным требованиям, по итогам 2017 года составит 2 276 километров или 82,64%. В ненормативном состоянии остается 478,2 километра или 17,36%. По поручению губернатора, к 2023 году доля ненормативных дорог должна сократиться до 10%. Хотя уже сегодня в Югре доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, в 2 раза выше средних общероссийских показателей и в 1,6 раза выше показателей по Уральскому федеральному округу", - подчеркнул Валерий Фомагин.

По его словам в зимний период выполняются работы по устройству 2488,9 километров зимних автомобильных дорог межмуниципального значения, включая 17 километров ледовых переправ. В эти предновогодние дни проходят проверки последних шесть зимников и две ледовых переправ. Ежегодно из бюджета автономного округа муниципальным образованиям предоставляются субсидии на строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Объем финансовой поддержки муниципальным образованиям из бюджета автономного округа на дорожную деятельность в 2017 году составил порядка 2,5 млрд руб., из них порядка 750 млн руб. выделено дополнительно. Оказание финансовой поддержки из регионального дорожного фонда позволило в 2017 году выполнить и завершить ремонт 82 километров дорожного полотна и завершить строительство и реконструкцию почти 35 километров автодорог местного значения.

По словам Валерия Фомагина, все запланированные мероприятия выполнены, предусмотренные государственной программой показатели достигнуты.