"Пусть читают Накануне.RU!" Политики "тюменской матрешки" поздравляют с Новым годом

Главы и депутаты "тюменской матрешки" в преддверии Нового года поздравляют читателей Накануне.RU с наступающими праздниками. Они подытожили события уходящего года и поделились планами на будущее. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев пожелал быть в курсе повестки дня и двигаться вперед в 2018-м.

"Пусть читают Накануне.RU. И самое главное, чтобы 2018 год был не хуже года 2017. Двигаться вперед и не стоять на месте. Это самое главное", - сказал Якушев.

Глава Ямала Дмитрий Кобылкин отметил, что уходящий год запомнился памятными событиями.

"Они, безусловно, объединили нас и придали уверенность в собственных силах, в правоте нашего общего дела во имя главного – благополучия Арктического Ямала и нашей великой страны. Важно, что наша ответственность, гражданственность и патриотизм послужили стимулом для решения важных задач, в том числе и по созданию комфортной среды в муниципалитетах, реализации крупнейших промышленных проектов, включая наш уникальный проект транспортной логистики "Энергия Арктики"", - сказал Кобылкин.

Губернатор добавил, что округ серьёзно продвинулся по многим направлениям работы.

"Это достижения агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, информационной безопасности, науки, социальной сферы. Наша молодёжь реальными делами и полезными инициативами всё больше заявляет о себе, как о прогрессивной и энергичной силе, способной вносить весомый вклад в динамичное развитие автономного округа. Многие ямальские общественно-значимые программы и проекты на различных площадках были реализованы именно силами молодых", - уверен глава арктического региона.

Он пожелал в новогодние каникулы больше общаться с близкими. Сказал губернатор и о приближающемся Рождестве.

"Этот праздник объединяет нас в стремлении творить благие дела, обращает к вечным ценностям любви и добра, милосердия и взаимного уважения, которые во все времена служили укреплению нравственных устоев общества, помогали преодолевать тяжелые испытания, сохранять на нашей многонациональной земле мир и согласие. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее. Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и благополучия, пусть забота и душевное тепло близких сделают вашу жизнь светлее и прекраснее. Крепкого всем здоровья, семейного счастья и новых успехов во всех добрых делах", - сказал Кобылкин.

Депутат Госдумы от Ямала, Югры и Свердловской области Николай Езерский рассказал Накануне.RU, что для него, как для политика и жителя России важнейшим событием 2018 г. являются выборы президента.

"Мы ждем интересных выборов президента. Кто бы не стал главой государства, он предложит обновленную программу развития нашей страны, чего я очень жду, как бывший промышленник. Пора переориентироваться с успехов внешней политики на внутреннюю. Мне посчастливилось руководить политическими процессами по линии партии на Урале, и мне нравится, как работают руководители субъектов. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю крепкие и дружные регионы и их жителей с наступающим Новым годом", - сказал депутат.

Председатель заксобрнаия Ямала Сергей Ямкин поздравил жителей округа с наступающим Новым годом. Он отметил, что "впереди – масштабные проекты во им укрепления Арктики".

"Для каждого из нас Новый год становится точкой отсчета добрых начинаний и символом лучших помыслов. Год уходящий был наполнен яркими событиями и созидательным трудом, благодаря которым нам удалось придать новый импульс развитию нашего региона", - сказал Ямкин.

Высказал он и пожелания на год грядущий.

"Впереди у нас – масштабные проекты и задачи, которые необходимо воплотить в жизнь во имя укрепления арктических позиций, процветания Ямала и России. Благодарю каждого из вас за добросовестный труд, целеустремленность и любовь к ямальской земле. Желаю встретить новый год в кругу семьи, друзей, близких и дорогих людей, и пусть он подарит тепло и уют домашнего очага, пусть оправдает все ваши надежды и мечты, будет стабильным и щедрым. Счастья вам и исполнения самых заветных желаний", - подытожил Ямкин.

В новый год всегда нужно идти с оптимистичным настроением, говорит депутат Госдумы от "тюменской матрешки" Анатолий Карпов.

"Хотелось бы, чтобы у людей в будущем году исполнилось все, то, что не успело исполниться в 2017-м. В первую очередь желаю здоровья, чтобы оно не подводило. А также желаю понимания в семьях: между поколениями, родными. Всем встретить праздник в добром здравии и хорошем настроении", - пожелал Карпов читателям Накануне.RU.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, депутат от Тюменской области Павел Дорохин в своем поздравлении отметил, что предстоящий год – время глобальных изменений в политике и экономике.

"2018-ый – год президентский выборов. Мы ожидаем решительных изменений в политике, экономике, кто бы ни победил. Нужно усиливать вектор развития. У нас есть свой кандидат, которого мы будем три месяца активно поддерживать, в том числе и в Тюменской области, - Павел Грудинин. Нужна свежая кровь, новое видение политических процессов, в Грудинин входит в Национальный совет народных предприятий, который я возглавляю. Его видение может быть конкретным, надеемся на успех", - сказал Накануне.RU Дорохин.