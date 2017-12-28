СКР наложил арест на имущество бывшего руководства банка "Клиентский" за хищение 1 млрд рублей

СКР наложил арест на имущество бывших руководителей банка "Клиентский", обвиняемых в хищении денежных средств вкладчиков на сумму не менее 1 млрд руб., сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В числе пострадавших вкладчиков - народный артист СССР Олег Табаков и директор подмосковного учебно-тренировочного центра "Новогорск" для подготовки сборной России по футболу Николай Доморацкий.

Как отметила Петренко, с учетом собранных доказательств в качестве обвиняемых в хищении денежных средств банка в особо крупном размере привлечены бывшие председатель совета директоров "Клиентского" Александр Кленовский, глава правления Банка Андрей Лопатов и замглавы правления Банка Илья Волосевич.

По данным следствия, не позднее мая 2014 года Кленовский, Лопатов, Волосевич и иные неустановленные сотрудники банка совершили хищение денежных средств банка в особо крупном размере, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций.

"В целях придания преступным действиям видимости законности участники организованной группы обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, которую затем изъяли из документооборота банка для сокрытия обстоятельств хищения", - говорится в сообщении.

Кленовский в настоящее время находится под домашним арестом, а Лопатов и Волосевич, скрывшиеся от следствия, объявлены в розыск.

"В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых", - рассказала представитель СКР.