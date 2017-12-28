Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в боевых операциях в Сирии, передает МИА "Россия сегодня".

Торжественное мероприятие проходит в Георгиевском зале Кремля.

Так, звание Героя России получили главком ВКС, бывший начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.

Глава государства наградил Орденом Святого Георгия IV степени подполковника Дениса Клетенкина и генерал-лейтенанта Александра Лапина.

Кроме того, полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин удостоены Ордена Мужества.

На церемонии в Кремле также были вручены медали: капитану Александру Захарову - "За отвагу", сержанту Антону Кирюшину - Медаль Жукова, а старший сержант Татьяна Ковалева награждена Медалью Суворова.

Всего в церемонии приняли участие более 600 военнослужащих ВС РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, успехи сирийской операции ВКС России в последние месяцы связывали с личностью командующего группировкой генерал-полковника Сергея Суровикина. С октября 2013 г. возглавил войска Восточного военного округа, с мая 2017 г. он руководил действиями российских вооруженных сил в САР.