Силовики, проглядевшие избиение в Сургуте 12-летней таджички, попали под "уголовку"

Готово к суду уголовное дело об избиении в Сургуте 12-летней таджички. Также стало известно, что против участковых, которые не нашли фактов издевательств над девочкой, попали под "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В рамках расследования из-за того, что два года о жизни в семье обвиняемых маленькой родственницы из Таджикистана не было известно компетентным органам, возбуждено уголовное дело из-за халатности полицейских. Они должны были знать, что маленькая среднеазиатка живет в нечеловеческих условиях.

Напомним, девочка поступила в больницу со старыми переломами и ожогами. Возбуждены два дела – из-за травм, полученных девочкой, а также из-за их длительности. Пострадавшая приехала в Сургут из Таджикистана в сентябре 2015 г. по доверенности от родителей. Она жила в семье родственников – супружеской пары, у которой было еще трое детей. Следователи узнали, что супруги систематически избивали девочку. Тяжесть травм врачи признали средней. 31-летней женщине и 39-летнему мужчине предъявлены обвинения в избиении девочки и ее истязании.