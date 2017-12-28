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Силовики, проглядевшие избиение в Сургуте 12-летней таджички, попали под "уголовку"
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(2005) | Фото: ural.rian.ru

Готово к суду уголовное дело об избиении в Сургуте 12-летней таджички. Также стало известно, что против участковых, которые не нашли фактов издевательств над девочкой, попали под "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
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В рамках расследования из-за того, что два года о жизни в семье обвиняемых маленькой родственницы из Таджикистана не было известно компетентным органам, возбуждено уголовное дело из-за халатности полицейских. Они должны были знать, что маленькая среднеазиатка живет в нечеловеческих условиях.

Напомним, девочка поступила в больницу со старыми переломами и ожогами. Возбуждены два дела – из-за травм, полученных девочкой, а также из-за их длительности. Пострадавшая приехала в Сургут из Таджикистана в сентябре 2015 г. по доверенности от родителей. Она жила в семье родственников – супружеской пары, у которой было еще трое детей. Следователи узнали, что супруги систематически избивали девочку. Тяжесть травм врачи признали средней. 31-летней женщине и 39-летнему мужчине предъявлены обвинения в избиении девочки и ее истязании.

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28.12.2017 09:41 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
11:41 Екб


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Силовики, проглядевшие избиение в Сургуте 12-летней таджички, попали под "уголовку"
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