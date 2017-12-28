Центробанк может заменить отзыв лицензии крупными штрафами

Центральный банк планирует повысить для банков размер штрафов за нарушение законодательства, нормативных актов, предоставление недостоверной информации ЦБ, непроведение обязательного аудита и другие нарушения. Коммерческие банки банки чаще будет штрафовать "по-крупному" и реже отзывать лицензии, поскольку последнее явно негативно для банковских клиентов, пишет "Коммерсант". Проект поправок в закон "О Центральном банке РФ", подготовленный ЦБ и Минфином, вынесен на общественное обсуждение.

В действующей редакции штраф составляет до 0,1% минимального уставного капитала (не более 1 млн руб.). При неисполнении предписаний об устранении нарушений, а также если нарушения, операции или сделки банка создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков), штраф может достигать 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального уставного капитала (10 млн руб.). Предлагаемый проект вводит существенное в финансовом плане изменение: коэффициенты остаются те же, но уставный капитал меняется на собственный. В результате размер штрафов вырастет в разы.

На запрос издания в ЦБ отметили, что предлагаемые меры "обеспечат возможность применения Банком России санкций в отношении банков в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, что повысит уверенность клиентов в стабильной работе банков". Собеседник издания, близкий к ЦБ, подчеркнул, что Банк России видит больший потенциал в наказании рублем, чем в отзыве, тем более что отзыв лицензии и приостановление деятельности — это всегда удар по клиентам.

Напомним, что одним из последних крупных игроков лицензии лишился банк "Югра". Следующие крупные банки с проблемами - ФК "Открытие", "Бинбанк", "Промсвязьбанк" - взяты на санацию Фондом консолидации банковского сектора.

Как сообщало Накануне.RU, ЦБ составляет "черный список" банкиров, действия которых привели к проблемам в возглавляемых ими организациях. В него могут войти и топ-менеджеры банков, взятых на санацию.