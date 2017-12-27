Минфин выступает за объединение ФК "Открытие", "Промсвязьбанка" и "Бинбанка"

"ФК Открытие", "Бинбанк" и "Промсвязьбанк", санируемые через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), могут быть объединены. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Цель у всех одна - как можно скорее продать. Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться (к "ФК Открытие"). Но тогда банк становится очень большой и продать стратегу очень сложно. Я считаю, что правильный выход - IPO (первичное размещение акций)", - приводит слова замминистра ТАСС.

Ранее в ЦБ говорили о возможности слияния ФК "Открытие" и и "Бинбанка".

Напомним, эксперты Накануне.RU называли объединение банков, перешедших в ФКБС одним из наиболее вероятных сценариев.