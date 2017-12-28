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Пермячка и москвич под видом строительства коттеджа украли 1,4 миллиона
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Вступил в законную силу приговор 42-летней пермячки и 33-летнего москвича. Они наказаны за то, что украли у землячки преступницы крупную сумму под видом "возведения коттеджа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.
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В 2013 г. преступники создали совместный строительный бизнес. Не имея лицензии, они договорились со знакомым руководителем одной из организаций, который имел нужные документы, что будут использовать реквизиты его компании для заключения договоров подряда на возведение домов. После разместили в интернете объявление о своей "работе".

К ним обратилась пермячка, с которой они заключили договор на строительство коттеджа. Мошенники получили за это 2 млн 500 тыс. руб. Часть денег ушла на стройматериалы, часть преступники оставили себе. Сумма ущерба – 1 млн 400 тыс. руб.

Суд наказал москвича двумя годами условно с аналогичным испытательным, пермячку – двумя годами колонии общего режима. В пользу пострадавшей взыскан 1 млн руб. Пермский краевой суд оставил решение нижестоящих коллег без изменений. Оно вступило в силу.

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28.12.2017 07:56 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
09:56 Екб


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Пермячка и москвич под видом строительства коттеджа украли 1,4 миллиона
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