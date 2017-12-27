Пермяк обобрал земляков на 11 миллионов

Житель Соликамска обвиняется в серии мошенничеств на общую сумму в 11 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Обвиняемому вменяют, в частности, то, что он заключил договор купли-продажи квартиры с одним из местных предпринимателей. Она находилась в залоге у банка. Злоумышленник убедил покупателя заплатить ему, обещая часть денег направить на уплату долга, однако этого не сделал. Пострадавший потерял жилье и 2 млн 650 тыс. руб.

Позже обвиняемый совершил преступления, выступая как глава компании, занимающейся строительством бревенчатых срубов, полагают следователи. Он подписывал договоры с клиентами, убеждая их в том, что возведение завершится в определенный срок. Пермяки платили ему крупные авансы. Деньгами бизнесмен распоряжался по-своему, а обязательства игнорировал. Он обманул 10 человек на 9 млн руб. Дело ушло в суд. Обвиняемый – под домашним арестом.