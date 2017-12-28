"Роснефть" потребовала проверить аукционы АЛРОСА по продаже газовых активов на Ямале

"Роснефть" недовольна условиями готовящегося аукциона АЛРОСА по продаже газовых активов в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания являлась одним из претендентов на"Геотрансгаз" и Уренгойскую газовую компанию.

"Компания не понимает, зачем нужно устраивать опять приватизацию в стиле ранних 1990-х, а не сделать нормальный открытый прозрачный аукцион на конкурентных условиях в нормальное рабочее время. Возникает ощущение, что непрозрачные условия заточены под конкретного покупателя", — заявил РБК представитель компании Михаил Леонтьев.

Представитель АЛРОСА, в свою очередь, заявил, что компания "вела подготовку к этому аукциону в течение всего 2017 г. и до его объявления неоднократно проводила консультации с потенциальными участниками, обсуждая основные условия торгов и разумный объем задатка".

Как сообщало Накануне.RU, прием заявок на участие в аукционе начнется 26 декабря 2017 г. продлится до 29 января 2018 г. Аукцион назначен на 19 февраля.