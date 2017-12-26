АЛРОСА продает ямальские активы

Наблюдательный совет АЛРОСА одобрил продажу газовых активов компании в Ямало-Ненецком автономном округе.

На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания", передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение АЛРОСА.

Прием заявок на участие в аукционе начнется 26 декабря 2017 г. продлится до 29 января 2018 г. Аукцион назначен на 19 февраля.

Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд руб. шаг аукциона – 100 млн руб.

"Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время "Геотрансгаз" ведет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

"Уренгойская газовая компания" проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.