Додон попросил у главы "Газпрома" скидку на газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к главе российской компании "Газпром" Алексею Миллеру с просьбой предоставить республике скидку на газ в 10-15%, как для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Глава государства объяснил это тем, что стоимость газа для Республики Молдова снизилась за последние годы более чем в два раза — примерно до $175 за 1000 куб. м природного газа, тогда как раньше стоимость составляла почти $400 за аналогичный объём.

"Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что Кишинёв подал заявку на статус Молдовы как наблюдателя в ЕАЭС, что было одобрено всеми членами объединения. В связи с этим Додон выразил надежду, что в будущем цены на газ для республики будут на уровне стран-членов союза.

"Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей, — подчеркнул он. — Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране".

Кроме того, президент восточноевропейской страны обсудил с Миллером вопросы молдавско-российского сотрудничества в энергетической сфере.

В завершение встречи Додон поздравил главу "Газпрома" с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.