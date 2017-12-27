Украинский адмирал: Парламент Крыма нужно было расстреливать из танков, как Ельцин

Украинские военные были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года, когда здание было занято военными. Об этом во время допроса в Оболонском районном суде Киева по "делу Януковича" заявил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает "NewsOne".

"У меня были готовы два танка, которыми можно было обстрелять, как в России президент Ельцин в 1993 году", - сказал он.

Кроме этого, был готов еще и спецназ "Альфа" СБУ. Однако, по его словам, 27 февраля такого приказа не было. Приказ поступил после 8 марта, когда сопротивление было уже бесполезно.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что во время Русской весны Александр Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму.