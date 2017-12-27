Сургутянин украл мешок Деда Мороза с новогодними подарками на 12 тысяч

Житель экономической столицы Югры обворовал Деда Мороза из местного музея – украл мешок с подарками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Сообщение о краже поступило 26 декабря. Полицейские смогли вычислить предполагаемого вора. Им оказался 31-летний местный житель. Как оказалось, в музее шло торжественное новогоднее мероприятие. Мешок с подарками работники оставили у входа. Преступник из окна своей квартиры увидел "бесхозные" подарки и решил украсть их. Сумма ущерба – 12 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Сургутянин в 2017 г. неоднократно привлекался к административной ответственности. Он выпивал в общественных местах, не платил в срок штраф.