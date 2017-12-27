Подрядчик космодрома "Восточный" арестован за получение крупной взятки

Руководитель фирмы, работавшей на космодроме "Восточный ", заключен под стражу по обвинению в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Благовещенского городского суда.

С ходатайством о заключении под стражу обвиняемого обратился следователь отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Амурской области.

"Находясь на свободе, обвиняемый Варганов А.Ю. может беспрепятственно встречаться со свидетелями по уголовному делу, попытаться убедить их в необходимости дачи заведомо ложных показаний, разработать версии, чтобы направить ход расследования по ложному пути", - считает следователь.

Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца - до 26 февраля 2018 года. Подробности преступления не сообщаются. По данным СМИ, размер взятки составил около 1 млн рублей.

1 декабря сообщалось, что в Москве и Ставропольском крае возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно инженеры космодрома "Восточный" были осуждены за взятки на общую сумму 6,5 млн руб.