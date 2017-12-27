На Южном Урале экс-заместителя начальника СИЗО приговорили к 6 годам колонии за взятки

В Челябинске бывшего заместителя начальника СИЗО №3 Романа Вельтищева приговорили к 6 годам в колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и взятки в сумме более 3 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

В 2016-2017 годах осужденный получил от жены заключенного взятку общей суммой более 3 млн рублей за возможность пользоваться сотовой связью, оргтехникой, предметами, запрещенными к использованию, и спиртным.

Кроме этого, он предупреждал осужденного о предстоящих обысках и разрешал проведение неограниченного количества свиданий.