"Сначала всё запустили, а потом стали задавать вопросы": свердловское УГИБДД о платных паркоматах в Екатеринбурге

Глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Дёмин прокомментировал проблемы, которые возникли между администрацией Екатеринбурга и ГИБДД. Дело в том, что сотрудники ГИБДД не имеют право предоставлять информацию о тех людях, которые не оплачивают штрафы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Для того, чтобы заниматься этим вопросом, надо было сначала изучить законодательство - какие у кого полномочия. Сначала запустили всё, а потом начали задавать вопросы: а вы нам дадите информацию, чтобы эта система работа? Мы поясняем, что мы не можем дать информацию, потому что в законе запрет на это. Более того, определенное время назад администрацией губернатора был подготовлен запрос и отправлено письмо министру внутренних дел РФ. Пришёл ответ, в котором говорилось, что наше сегодняшнее законодательство не предусматривает передачу личной информации, выполнять эту задачу невозможно", - пояснил Дёмин.

Напомним, что в Екатеринбурге только 30% людей оплачивает штрафы. ГИБДД по закону о защите персональных данных не может сообщить данные о тех людях, которые не оплачивают штрафы. Поэтому администрация и ГАИ не могут договориться о сотрудничестве. Не исключено, что проблему изучат в Законодательном собрании Свердловской области.