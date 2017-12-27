В АТОР назвали сроки начала продаж путевок в Египет

Продажа туристических путевок в Египет для россиян начнется после новогодних праздников, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, которые передает агентство городских новостей "Москва", путевки подорожают и обойдутся российским туристам 35-40 тысяч рублей с человека. В эту стоимость будет включено проживание в трехзвездочном отеле с питанием по системе "все включено" и трансфер из аэропорта Каира на автобусе.

Добираться до популярных курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха путешественникам придется на автобусах в течение 7-8 часов.

Отмечается, что туристы смогут также прибывать к местам отдыха на чартерных авиарейсах, но в таких случаях стоимость путевки увеличится примерно на 12 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, 15 декабря Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Перед этим, 11 декабря, президент России Владимир Путин посетил Египет, где обсудил со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

Ранее глава Минтранса РФ отмечал, что чартерные рейсы могут быть возобновлены в первой половине февраля 2018 года.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано два года назад, после теракта на борту российского самолета.