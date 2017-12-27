Назначен новый директор депспорта Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о назначении Андрея Масанова на должность директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО. С октября 2016 г. чиновник исполнял обязанности директора ведомства,сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Андрей Масанов с 2007 г. работает в департаменте по физической культуре и спорту автономного округа.

Под его руководством на Ямале реализуются мероприятия государпрограммы округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы", система подготовки спортивного резерва на Ямале, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" и многие другие программы, проекты и мероприятия.