В Киеве люди в черном похитили российского специалиста по блокчейну и криптовалютам

В Киеве похищен 40-летний гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, программиста похитили недалеко от офисного центра на улице Степана Бандеры. Очевидцы рассказали, что злоумышленники в темной одежде и балаклавах затащили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Знакомые Лернера, обратившиеся в Оболонское районное управление полиции, указали, что пропавший перестал выходить на связь 26 декабря во второй половине дня.

Отмечается, что мужчина является уроженцем Курска. В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался в Испанию. На Украине специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.