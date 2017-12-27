Владимир Якушев распорядился выделить деньги на ремонт школ в 2018 году

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение о выделении средств на ремонт школ в области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.

В 2018 г. деньги на капитальный ремонт здания получит Ембаевская школа им. Аширбекова. В школе планируется капитально отремонтировать отмостку, цоколь, входные группы, кровлю и инженерные сети; установить системы видеонаблюдения, структурированные кабельные сети и охранно-пожарную сигнализацию. Запланированы внутренние общестроительные работы и благоустройство прилегающей территории. Проектная документация по капремонту здания разработана, получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.

Также деньги получит школа из поселка Московский Тюменского района на ремонт спортивной площадки. Здесь появится хоккейная коробка, универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол. Строители выполнят и необходимые электромонтажные работы.