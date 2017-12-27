Чемезов: Про объединение "Уралвагонзавода" и "Курганмашзавода" можно будет думать через три-четыре года

Про объединение "Уралвагонзавода" и "Курганмашзавода" и создание бронетанкового холдинга можно будет говорить не ранее, чем через три-четыре года. Об этом в интервью "Коммерсантъ" рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если бы "Уралвагонзавод" был в нормальном финансовом состоянии, то можно было бы и объединить. Но поскольку и "Курганмашзавод" весь в долгах, и "Уралвагонзавод", то сейчас это не так актуально. Если они объединятся, то могут и утонуть — и вытащить их из ямы будет уже очень сложно", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы привести их в чувство, Чемезов отметил: "Полагаю, не менее трех-четырех лет. И только после этого можно будет думать про холдинг".

Глава "Ростеха" также рассказал о нынешнем финансовом состоянии УВЗ, отметив, что "процесс передачи довольно долгий" и "фактически акции УВЗ перейдут к нам только в начале 2018 года".

"Конечно, мы уже серьезно работаем с этим активом. Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной. Процесс был построен таким образом, что компания производила вагоны и у себя же их и покупала. На тот период вагоны практически не продавались, так как не было законодательно закреплено ограничение срока их службы. Железнодорожные перевозчики сами принимали решение об окончании срока эксплуатации, и могли использовать их до тех пор, пока вагоны совсем не развалятся и колеса не отлетят. Сейчас сроки их службы ограничены", - рассказал Чемезов.

Он подтвердил намерение продать компанию "УВЗ-Логистик", которая сегодня владеет 27 тыс. вагонов.

"Там основной долг около 28 млрд руб. плюс около 90 млрд руб. поручительств. В результате продажи значительно снизим кредитную нагрузку", - уточнил глава "Ростеха".

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, "Уралвагоназвод" был передан "Ростеху" в прошлом году. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ в декабре 2016 года. "Курганмашзавод" вошел в госкорпорацию "Ростех" в этом году.