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Диалог налаживается: Члены СПЧ в Челябинске посетили заседание по вопросу Томинского ГОК и задали вопросы РМК
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иннопром, РМК, Томинский ГОК (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске прошло второе заседание рабочей группы по вопросу реализации проекта Томинского ГОК с участием членов СПЧ Ивана Засурского и Сергея Цыпленкова. Усилила свои позиции и "Русская медная компания", которая в качестве экспертов привлекла специалистов Санкт-Петербургского горного университета и журналиста Тимофея Баженова. Сторонники и противники реализации проекта продолжили обсуждение рисков, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, но поговорили также о почве и воде, передает корреспондент Накануне.RU.
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В начале заседания представители РМК сообщили, что проект рекультивации Коркинского карьера будет представлен в январе, добавив, что он еще не прошел экспертизу.

В этот раз выступить первыми было предложено представителям Стоп-ГОК. Сергей Белогорохов заявил, что в Челябинске высокий уровень загрязнения воздуха, а почва загрязнена тяжелыми металлами. По его мнению, предприятие медной отрасли окажет негативное воздействие на экологию. Кроме того, по его словам, рекультивация может производиться только с использованием отходов производства, которые не содержат вредных веществ. При этом неизвестно хвосты какого класса опасности будут складироваться в разрез. В связи с этим он предложил произвести отбор проб на Михеевском ГОК, чтобы определить класс опасности.

В РМК объяснили, что хвосты прошли биотестирование и относятся к пятому классу опасности. Также они заявили, что готовы провести исследование проб с Михеевского ГОК, но только в аккредитованной лаборатории. Советующее письмо они получили от минэкологии. Планируется, что в первом квартале 2018 года это будет сделано.

михеевский горно-обогатительный комбинат гок карьер добыча самосвал экскаватор(2013)|Фото: Накануне.ru

Экономист Сергей Гордеев напомнил, что в Челябинской области выбрасывается в атмосферу 650 – 700 тысяч тон загрязняющих веществ. По новому проекту от Томинского ГОК будет только тысяча тонн. "Это доля процента", - подчеркнул он. В Челябинске выбросов 150 тыс. тонн, с учетом свалки около 300 тыс. тонн. Поэтому, по его мнению, ГОК не окажет влияния на состояние воздуха.

С ним не согласен эксперт Стоп-ГОК Яков Гуревич, который указал, что 150 тыс. тонн вредных веществ в год в Челябинске это только от стационарных объектов, другие источники просто не учитываются. При этом тот же Михеевский ГОК уже выбрасывает 5 тыс. тонн в год.

Доктор географических наук, профессор ЮУрГУ Надежда Рассказова считает, если в Коркинский разрез будут "сбрасываться" хвосты Томинского ГОК, то будет происходить загрязнение воздуха от испарения на поверхности пульпы. "При безветренной погоде вредные вещества будут накапливаться, если ветреная – будет переноситься на Челябинск и прилегающие территории", - отметила она.

По ее словам, в Челябинске движение ветра сложное, в городе существуют "острова тепла". И здесь при НМУ движение происходит по кругу. Самым уязвимым окажется северо-восток.

"Сейчас при строительстве Томинского ГОКа закрывается последняя форточка, где происходило проветривание", - подчеркнула она.

По ее оценкам, ущерб от загрязнения составит 4 млрд 200 млн рублей, но воздействие на человека посчитать невозможно.

В свою очередь в РМК готовы обсудить установку датчиков на границе санитарно-защитной зоны Михеевского ГОКа, чтобы посчитать выбросы. При этом в компании отмечают, что на предприятии мониторинг ведется независимыми лабораториями.

Также противники строительства Томинского ГОКа указывали на высокое содержание сульфитов во вскрышных породах, которые при воздействии кислорода и воды могут стать токсичными.

Инженер-металлург Александр Кожейкин считает, что проект Томинского ГОК это "большой риск", поскольку "ни один ГОК в мире не работал без аварий". Кроме того, это временное сооружение, так Томинский ГОК просуществует 18-19 лет, а дальше "сотрудников уволят" и "останется яма". Кроме того, противники опасаются, что РМК не отказалась от хвостохранилища, а только в два раза сократив его площадь, оставят его под другим названием. В защиту этой точки зрения, они указывают, что компания не вернула земли, которые выделялись под строительство хвостохранилища.

В свою очередь в РМК уверяют, что хвостохранилища не будет, поскольку хвосты не будут храниться, из них будет делаться закладочный материал, а "передать землю с баланса на баланс не так просто".

Складирование хвостов в разрез, по мнению представителей компании, решит и другую проблему – эндогенные пожары. Они "потушатся как начнется закладка", поскольку очаги неглубокие.

Противники ГОКа заявили, что хотели бы увидеть скорректированный проект и поинтересовались пройдет ли проект комплекса ГОКа экспертизу.

В "Русской медной компании " заявили, что проект рекультивации пройдет все необходимые экспертизы в соответствии с законодательством, напомнив, что отвалы ГОКа уже прошли экологическую экспертизу.

Представитель президентского Совета по правам человека Иван Засурский положительно оценил, начавшийся открытий диалог, отметив, что "в нем становится меньше эмоций". Он в очередной раз обратил внимание на качество воздуха в городе.

митинг против смога и Томинского ГОК, Михаил Федотов, Иван Засурский,(2017)|Фото: Накануне.RU

"Мы каждый раз приезжаем в Челябинск, мне нравятся люди, места, но у вас воняет. Как вы довели ситуацию до такого ужаса? Надо делать систему мониторинга в городе, которая даст реальную инвентаризацию источников выбросов. Желаю в новом году, чтобы в Челябинске перестало вонять. Я приеду на другие обсуждение. Ситуацию в Челябинске нельзя изменить одним этим вопросом, нужен комплексный подход", - подчеркнул он.

У председателя комиссии СПЧ по экологическим правам Сергея Цыпленкова было два вопроса к представителям РМК. Первый касался передачи документации по объектам Томинского ГОКа на общественную экспертизу. Второй вопрос – будет ли компания подавать на государственную экспертизу проект рекультивации Коркинского разреза, и что будет делать, если ее не пройдет, поскольку строительство уже идет?

На первый вопрос представители РМК ответили, что не будут передавать документацию, поскольку компания, выигравшая суд, уже не существует. Но готовы рассмотреть другие варианты.

На второй вопрос вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталья Гончар заявила, что, если в ходе госэкспертизы появятся замечания, их можно будет устранить. Говоря о строительстве, она добавила, что закладочный материал на карьер начнут подавать осенью 2019 года, а фабрика к этому времени должна быть уже построена.

Также на заседании стало известно, что РМК получила уведомление о начале процедуры ликвидации "Челябинской угольной компании", таким образом тушить пожары на разрезе будет компания РМК – "Промрекультивация".

Стоит отметить, что в присутствии членов СПЧ диалог у сторонников и противников строительства ГОКа получился.

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27.12.2017 12:05 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
14:05 Екб


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Диалог налаживается: Члены СПЧ в Челябинске посетили заседание по вопросу Томинского ГОК и задали вопросы РМК
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