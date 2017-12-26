ДНР и ХМАО подписали соглашение о культурном сотрудничестве

"Русский центр" ДНР и Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключили соглашение о сотрудничестве в социально-культурной сфере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Народного Совета ДНР.

Соглашение подписано в рамках рабочего визита парламентской делегации ДНР в Ханты-Мансийск. Подписи поставили председатель парламента ДНР, руководитель "Русского центра" Денис Пушилин и председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова.

Документ предполагает установление и развитие дружественных отношений, укрепление сотрудничества в сферах культуры, искусства, образования, общественных наук, печати, издательского дела, радиовещания, телевидения, кинематографии, спорта, туризма, здравоохранения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "Русский центр" был создан в ДНР в начале декабря.