В Екатеринбурге дальнобойщики приютили олениху, сбитую на трассе под Новым Уренгоем

В Екатеринбурге приютили сбитую на трассе олениху. Животное доставили в город дальнобойщики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе транспортной компании "КИТ", самку северного оленя заметил один из водителей-дальнобойщиков на трассе под Новым Уренгоем. По всей видимости, животное было оглушено несильным столкновением с автомобилем. Водитель с напарником затащили ее на брезенте в фуру и привезли на транзитный склад екатеринбургской транспортной компании.

"Олениха получила ошейник, кличку Снежинка и вольер на главной площадке склада, возле входа в офис. Также ей выдали подходящий для оленей корм, чистый снег и разноцветные гирлянды на вольер: спасенной на трассе Снежинке нашлась работа талисманом новогодних праздников и символом доставки грузов на Север", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что если северная олениха останется жить на складе "КИТа" в Екатеринбурге и после новогодних праздников, возможно, к периоду гона ей найдут пару.