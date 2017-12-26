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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 11


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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Посетителей пермского ледового городка "Перммяч" научат правильно "болеть"
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ледовый городок-2017, Пермь (2017) | Фото: gorodperm.ru

Стала известна новогодняя развлекательная программа для посетителей пермского ледового городка "Перммяч", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
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Свою работу ледовый городок на эспланаде начнет 30 декабря в 18.00 и проработает все каникулы. По информации пресс-службы города, в ледовом комплексе будут проходить матчи по мини-футболу на футбольном поле, размером 20 на 40 метров. Его украшают ледовые композиции с названиями городов России, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, а также талисманы пермских футбольных клубов. В перерывах между матчами футболисты футбольных клубов "Амкар" и "Звезда-2005" будут проводить мастер классы.

Тем, кто предпочитает болеть за любимых спортсменов, а не играть лично также найдется чем заняться. 3 января в городке начнет работать первая в России зимняя "Школа болельщиков", в которой будут учить правильно "болеть". Ее участники разучат речевки и узнают главные традиции настоящих болельщиков.

Также в ледовом городке будет работать "Приемная Деда Мороза". В ней посетители ледового городка смогут встретиться с Дедом Морозом и сделать фотографию на память. Для детей и родителей будут работать различные интерактивные площадки. Отдельными персонажами и постоянными жителями ледового городка на время каникул станут артисты уличного театра "Снежики". Каждый вечер в ледовом городке "Перммяч" артисты театра огня из разных городов России будут давать представление в рамках первого пермского "Кубка Огня".

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26.12.2017 14:43 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
16:43 Екб


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Посетителей пермского ледового городка "Перммяч" научат правильно "болеть"
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