Посетителей пермского ледового городка "Перммяч" научат правильно "болеть"

Стала известна новогодняя развлекательная программа для посетителей пермского ледового городка "Перммяч", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Свою работу ледовый городок на эспланаде начнет 30 декабря в 18.00 и проработает все каникулы. По информации пресс-службы города, в ледовом комплексе будут проходить матчи по мини-футболу на футбольном поле, размером 20 на 40 метров. Его украшают ледовые композиции с названиями городов России, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, а также талисманы пермских футбольных клубов. В перерывах между матчами футболисты футбольных клубов "Амкар" и "Звезда-2005" будут проводить мастер классы.

Тем, кто предпочитает болеть за любимых спортсменов, а не играть лично также найдется чем заняться. 3 января в городке начнет работать первая в России зимняя "Школа болельщиков", в которой будут учить правильно "болеть". Ее участники разучат речевки и узнают главные традиции настоящих болельщиков.

Также в ледовом городке будет работать "Приемная Деда Мороза". В ней посетители ледового городка смогут встретиться с Дедом Морозом и сделать фотографию на память. Для детей и родителей будут работать различные интерактивные площадки. Отдельными персонажами и постоянными жителями ледового городка на время каникул станут артисты уличного театра "Снежики". Каждый вечер в ледовом городке "Перммяч" артисты театра огня из разных городов России будут давать представление в рамках первого пермского "Кубка Огня".