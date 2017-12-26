Футболисты "Амкара" приглашают пермяков поиграть в футбол на Рождество

Футбольный клуб "Амкар" приглашает болельщиков в гости на Рождество на самый несерьезный футбольный матч сезона. Пермяки в одной команде с родными и друзьями могут погонять по полю мяч вместе с профессионалами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе футбольного клуба.

Футбольный матч пройдет 7 января, в полдень на стадионе "Звезда". Для участия в спортивных состязаниях нет никаких возрастных ограничений. Кроме того, не требуется даже спортивная обувь - играть можно даже в валенках.

Чтобы стать полноценным участником необходимо подать заявку до 1 января 2018 г. Подать заявку можно на сайте футбольного клуба. Для этого игроку надо определиться, за какую команду, "красных" или "белых", он хочет сыграть и заполнить форму.

"В день матча ждем тебя на стадионе в красной или белой футболке, олимпийке, куртке. Обувь – любая. Если не успел подать заявку, не беда – мы тебя все равно ждем!" - говорится на сайте клуба.