В историческом парке "Россия – моя история" в Перми нашли несуществующие цитаты Ленина и Сталина

В открытом недавно в Перми историческом парке "Россия – моя история" есть цитаты Владимира Ленина и Иосифа Сталина, которые не принадлежат советским политикам. Несоответствия нашли местные общественники, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ошибки нашел я. Речь идет о нескольких цитатах. Во-первых, о словах Ленина о том, что "чем больше духовенства мы расстреляем, тем лучше". Во-вторых, о высказывании Сталина о русском народе, она тоже сильно искажена. В-третьих, еще минимум одна фраза вождя мирового пролетариата искажена. Мы сделаем запрос руководству исторического парка", – рассказал Накануне.RU руководитель краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Не соответствует действительности цитата Ленина – вторая слева в центральной четверке

Претензии есть к следующим изречениям, которые приписаны Ленину: "Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам расстрелять, тем лучше" и "Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города". Также Гурьянов не согласен с тем, что Иосиф Сталин сказал такой тост: "Я пью за великий русский народ. Другой народ нас выгнал бы".

Тост Сталина – справа

Напомним, исторический парк "Россия – моя история" открылся в Перми 12 декабря. Он разместился в двух помещениях – в отреставрированных зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь I. В церемонии приняли участие Глава Прикамья Максим Решетников, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, заместитель генерального директора "РЖД" Андрей Старков, заместитель председателя "Газпрома" Валерий Голубев. Такие экспозиции работают в Москве и в соседних с Пермью городах – Уфе, Екатеринбурге, Тюмени. Столица края стала 15 городом, где открылся такой парк, в 2018 г. их число вырастет до 18. Идея открытия сети экспозиций принадлежит ответственному секретарю патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову), который считается духовником Владимира Путина.