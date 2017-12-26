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В историческом парке "Россия – моя история" в Перми нашли несуществующие цитаты Ленина и Сталина
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Владимир Ленин (2015) | Фото: peoples.ru

В открытом недавно в Перми историческом парке "Россия – моя история" есть цитаты Владимира Ленина и Иосифа Сталина, которые не принадлежат советским политикам. Несоответствия нашли местные общественники, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Ошибки нашел я. Речь идет о нескольких цитатах. Во-первых, о словах Ленина о том, что "чем больше духовенства мы расстреляем, тем лучше". Во-вторых, о высказывании Сталина о русском народе, она тоже сильно искажена. В-третьих, еще минимум одна фраза вождя мирового пролетариата искажена. Мы сделаем запрос руководству исторического парка", – рассказал Накануне.RU руководитель краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Россия - моя история ложная цитата Ленина(2017)|Фото: Павел Гурьянов

Не соответствует действительности цитата Ленина вторая слева в центральной четверке

Претензии есть к следующим изречениям, которые приписаны Ленину: "Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам расстрелять, тем лучше" и "Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города". Также Гурьянов не согласен с тем, что Иосиф Сталин сказал такой тост: "Я пью за великий русский народ. Другой народ нас выгнал бы".

Россия - моя история ложная цитата Сталина(2017)|Фото: Павел Гурьянов

Тост Сталина справа

Напомним, исторический парк "Россия – моя история" открылся в Перми 12 декабря. Он разместился в двух помещениях – в отреставрированных зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь I. В церемонии приняли участие Глава Прикамья Максим Решетников, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, заместитель генерального директора "РЖД" Андрей Старков, заместитель председателя "Газпрома" Валерий Голубев. Такие экспозиции работают в Москве и в соседних с Пермью городах – Уфе, Екатеринбурге, Тюмени. Столица края стала 15 городом, где открылся такой парк, в 2018 г. их число вырастет до 18. Идея открытия сети экспозиций принадлежит ответственному секретарю патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову), который считается духовником Владимира Путина.

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26.12.2017 13:36 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
15:36 Екб


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В историческом парке "Россия – моя история" в Перми нашли несуществующие цитаты Ленина и Сталина
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