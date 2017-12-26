"Ауди" отзывает более 1 тыс. 800 автомобилей в РФ из-за неисправности климатической установки

"Ауди" отзывает 1 тыс. 880 автомобилей в России из-за неисправности климатической установки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росстандарта.

Программа мероприятий по проведению добровольного отзыва представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" - официальным представителем бренда на российском рынке.

"Отзыву подлежат 1880 автомобиля "Ауди" (A4, A5, Q5), реализованных с 2011 по 2016 гг… Причиной отзыва транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию", - говорится в сообщении ведомства.

Так, владельцам таких машин рекомендуют заменить на автомобилях нагревательный элемент и выполнить обновление ПО блока управления климатической установки.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.