"Красноленинскнефтегаз" заплатила 5,5 миллионов за загрязнение окружающей среды

Следователи природоохранной прокуратуры Ямала проверили, как компания "Красноленинскнефтегаз" обращается с промышленными отходами, и нашла нарушения. Суд обязал организацию компенсировать их, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В 2014 г. на основании договора компания строила геологоразведочную скважину на Воргенском лицензионном участке. Образовались производственные отходы четвертого класса опасности: буровой шлам – 374 т, буровой раствор – 326 т, сточные воды – 618 т. Их незаконно разместили не зарегистрированном шламовом амбаре.

Компания должна была заплатить за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, применяя пятикратный повышающий коэффициент. "Красноленинскнефтегаз" денег не платила. Не сделала она этого и после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура.

Природоохранный прокурор подал в суд иск, в котором потребовал взыскать с организации сумму ущерба – 5 млн 500 тыс. руб. Няганский городской суд у июне удовлетворил иск. Позже решение подтвердила апелляционная инстанция. Сейчас решение исполнено: 11 декабря внесена полная сумма.