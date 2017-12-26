На Украине могут принять закон о "коллаборантах"

В Верховную раду Украины внесен законопроект "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма", который призван поразить в правах людей, сотрудничавших с Россией или Донбассом. В частности, этим людям предлагается запретить занимать государственные посты и служить в силовых структурах. Определять, кто является "коллаборантом", будет комиссия при президенте Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

"Коллаборантами" считаются граждане Украины, которые содействовали "агрессии", поддерживали ДНР или ЛНР, а также занимали там "функции, свойственные органам государственной власти или органам местного самоуправления".

Если комиссия объявит человека "коллаборантом", то ему на 15 лет предлагается запретить занимать любые госдолжности, избираться в органы госвласти и т.п.

Один из авторов законопроекта - юрист Ирина Лоюк считает, что нормы "стандартны для европейской практики". Однако у законопроекта хватает и критиков.

"Сами формулировки закона настолько расплывчаты, что позволят фактически любого человека привлечь к ответственности за какие-либо высказывания, которые будут противоречить основной линии высказываний украинской власти. Существует риск, что новый законопроект может превратиться в инструмент репрессий. Законопроект даст повод объявлять "коллаборантами" всех, чье мнение отличается от курса правящей партии. Этот законопроект вмешивается в гражданские права и несет в себе угрозу построения тоталитарного государства", - считает юрист Ростислав Кравец.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре украинский режим убрал из всех законов термин "Великая Отечественная война".