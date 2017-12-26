Приговор по делу курганского застройщика Богомолова огласят 10 января

Курганский городской суд 10 января огласит приговор по громкому уголовному делу в отношении местного застройщика Алексея Богомолова и чиновников администрации города и правительства Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

"Провозглашение судебного решения состоится 10 января в 9.00", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что помимо Богомолова среди обвиняемых - замдиректора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия Управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Кургана Светлана Ковешникова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, граждане в общей сложности обвиняются в совершении 19 преступлений по статьям "мошенничество", "умышленное уничтожение чужого имущества", "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки за незаконные действия, в крупном размере", "дача взятки".

Ранее для Богомолова прокурор попросил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 10 млн руб. Для Бровко - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 4,8 млн руб. Для Вертунова - 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, такой же запрет, как и Бровко, плюс штраф 6 млн руб. Для Ковешниковой - 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 450 тыс. руб. Кроме этого, Ковешниковой, Бровко и Вертунову просят запрет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 3 года.