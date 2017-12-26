Большинство ложных звонков о минировании в России поступило из Турции, Украины, США и Японии

Большинство ложных звонков о минировании объектов в регионах России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".

"Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии", - сказал он.

По словам Патрушева, российские правоохранительные органы активизировали взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

С сентября из-за ложных сообщений об актах терроризма на более чем 2500 объектах на всей территории РФ было эвакуировано около 1 млн человек. Звонки о минировании поступали в 75 регионов России.

Напомним, ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о "минировании" торговых центров, школ и административных зданий в регионах РФ - дело рук четверых граждан России, действовавших из-за рубежа.