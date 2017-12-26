В Магнитогорске СК начал проверку о незаконной охоте с участием полицейских

В Магнитогорске проводится доследственная проверка информации о незаконной охоте с участием сотрудников полиции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

По информации СМИ, в декабре несколько сотрудников полиции с охотничьими ружьями были задержаны егерями на территории Малокизильского водозабора, где охота запрещена.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение", - отметили в региональном СК.