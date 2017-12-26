Руководитель "эсеров" в Пермской городской думе вошла в президиум центрального совета партии

Председатель совета регионального отделения "Справедливой России" в Пермском крае, руководитель фракции в Пермской городской думе Вероника Куликова стала членом президиума центрального совета партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Справедливой России".

Решение было принято на IX съезде "эсеров", который прошел в Москве 25 декабря.

"Перед президиумом центрального совета партии стоят очень серьезные задачи. Нам необходимо подготовиться к избирательным кампаниям в законодательные и представительные органы власти в 2018 году, а также сосредоточиться на реализации партийных проектов," – прокомментировала новый статус Вероника Куликова.

Напомним также, что на заседании президиума было принято решение не выдвигать кандидата на выборы президента. Партия поддержит действующего главу государства Владимира Путина.