"Справедливая Россия" не станет выдвигать кандидата на выборы - поддержит Путина

"Справедливая Россия" решила не выставлять своего кандидата на выборы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СР", президиум центрального совета партии 24 декабря принял решение поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Путина. Это решение предстоит утвердить съезду, который состоится 25 декабря, но руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов заверил, что партия такое решение поддержит.

По его мнению, исход выборов 18 марта следующего года предрешён и нет смысла выдвигать кандидата, который заведомо будет аутсайдером. Кроме того, он отметил, что "СР" находится в оппозиции к "Единой России", но не к действующему президенту.

Напомним, КПРФ выдвинула кандидатуру директора подмосковного совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Документы о самовыдвижении в ЦИК подал также Алексей Навальный. От партии "Гражданская инициатива" намерена баллотироваться Ксения Собчак. ЛДПР традиционно представит её бессменный лидер Владимир Жириновский. Действующий глава государства Владимир Путин заявил о намерении пойти на выборы самовыдвиженцем.