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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
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политика  |  комментариев: 2
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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На Южном Урале прекращены полномочия члена облизбиркома Натальи Макаровой
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Прекращены полномочия члена челябинского облизбиркома Натальи Макаровой. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Евгений Редин, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Макаровой Натальи Анатольевны в связи с подачей заявления в письменной форме о сложении своих полномочий", - говорится в документе.

Напомним, Наталья Макарова занимала должность заместителя председателя областной избирательной комиссии. В конце октября она покинула должность. Заместителем председателя избирательной комиссии Челябинской области была единогласно избрана Елена Шубина, которая занимала должность секретаря облизбиркома.

Как уже сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года ЦИК рекомендовал кандидатуру Сергея Обертаса на пост председателя избирательной комиссии Челябинской области. При этом члены избирательной комиссии выступили против назначения Елены Шубинойзаместителем председателя облизбиркома.

"Я надеюсь, что руководство области поймет, что не очень корректно было абсолютно не рекомендованные две кандидатуры, которые по целому ряду серьезных оснований не поддержали, включать в состав комиссии, более того, пытаться еще как-то продвигать на пост вашего заместителя. Учтите это, для нас этот вопрос принципиальный", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Тогда Сергей Обертас прислушался к рекомендациям ЦИК: зампредседателя челябинского облизбиркома была назначена Наталья Макарова.

Другие новости по темам: Наталья Макарова, облизбирком, Евгений Редин,
26.12.2017 09:16 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:16 Екб


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На Южном Урале прекращены полномочия члена облизбиркома Натальи Макаровой
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