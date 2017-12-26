На Южном Урале прекращены полномочия члена облизбиркома Натальи Макаровой

Прекращены полномочия члена челябинского облизбиркома Натальи Макаровой. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Евгений Редин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Макаровой Натальи Анатольевны в связи с подачей заявления в письменной форме о сложении своих полномочий", - говорится в документе.

Напомним, Наталья Макарова занимала должность заместителя председателя областной избирательной комиссии. В конце октября она покинула должность. Заместителем председателя избирательной комиссии Челябинской области была единогласно избрана Елена Шубина, которая занимала должность секретаря облизбиркома.

Как уже сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года ЦИК рекомендовал кандидатуру Сергея Обертаса на пост председателя избирательной комиссии Челябинской области. При этом члены избирательной комиссии выступили против назначения Елены Шубинойзаместителем председателя облизбиркома.

"Я надеюсь, что руководство области поймет, что не очень корректно было абсолютно не рекомендованные две кандидатуры, которые по целому ряду серьезных оснований не поддержали, включать в состав комиссии, более того, пытаться еще как-то продвигать на пост вашего заместителя. Учтите это, для нас этот вопрос принципиальный", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Тогда Сергей Обертас прислушался к рекомендациям ЦИК: зампредседателя челябинского облизбиркома была назначена Наталья Макарова.